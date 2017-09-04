Рублев обыграл Гоффена и встретится с Надалем в четвертьфинале US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Андрей Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена в четвертом круге Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 4 минуты, - 7:5, 7:6, 6:3.
У Рублева двенадцать подвч навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник выполнил восемь эйсов, совершил столько же ошибок на подаче и реализовал два брейка.
В четвертьфинале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Гоффен Д. (Бельгия) - Рублев А. (Россия) - 5:7, 6:7, 3:6
Место и дата
04 сентября 19:30, , Онлайн-трансляция
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