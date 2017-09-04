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Рублев обыграл Гоффена и встретится с Надалем в четвертьфинале US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена в четвертом круге Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 4 минуты, - 7:5, 7:6, 6:3.

У Рублева двенадцать подвч навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник выполнил восемь эйсов, совершил столько же ошибок на подаче и реализовал два брейка.

В четвертьфинале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Матч

Гоффен Д. (Бельгия) - Рублев А. (Россия) - 5:7, 6:7, 3:6

Место и дата

04 сентября 19:30, , Онлайн-трансляция


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