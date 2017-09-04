Андрей Воронин: Не вижу у «Спартака» вообще никаких шансов против «Ливерпуля»

Экс-нападающий сборной Украины, московского «Динамо», «Ливерпуля» Андрей Воронин – о шансах «Спартака» против англичан.

- Вы играли за «Ливерпуль». Сейчас следите за клубом? Им играть против «Спартака».

- Слежу. В том числе потому, что команду тренирует Юрген Клопп, мой хороший друг. Мы играли вместе, он меня даже тренировал. Юрген всегда мечтал работать в АПЛ. Если сравнивать «Спартак» с «Ливерпулем»… Не вижу вообще никаких шансов у москвичей, за счет чего они будут обыгрывать англичан. «Спартаку» сейчас не везет в чемпионате, они потеряли много очков. В любом случае, рад, что красно-белые в Лиге чемпионов. Постоянно говорю Саше Самедову, что за него очень рад, за команду. Это большое событие для клуба.