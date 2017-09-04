Россиянин Амиров победил бразильца Пальяреса по очкам
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Шамиль Амиров победил бразильца Русимара Пальяреса раздельным решением судей на турнире FNG 73 в Каспийске.
Двое судей из трех отдали победу россиянину. Таким образом, Амиров одержал четвертую победу в карьере. Он по-прежнему не знает поражений.
Пальярес не согласился с решением судей. Он заявил, что соперник намазался вазелином и был скользким.
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