Андрей Воронин: В «Динамо» не хотели, чтобы я оставался даже в пределах города

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин - об уходе из московского «Динамо».

- Была ли возможность вернуться в структуру «Динамо»?

- Когда я уходил, все мосты уже были сожжены. Всю правду говорить не буду, но я не мог оставаться там. Потому что некоторые люди не хотели, чтобы я оставался даже в пределах города. В клубе были какие-то свои движения. Люди за счет футбола продвигали что-то свое.

- Каких воспоминаний о «Динамо» больше: положительных или отрицательных?

- Конечно хороших! Это опыт, какой бы он не был. У меня очень много друзей появилось с того момента, мы до сих пор общаемся с Самедовым, Колодиным, Епуряну и многими другими ребятами. С Кокориным и Смоловым связь тоже поддерживаю постоянно. Да и не только с футбольными людьми я там подружился. У меня и у супруги много подруг появилось тогда, до сих пор они общаются и встречаются, ездят друг к другу в гости.