Александр Жуков: «Спартак» должен выходить из группы в Лиге чемпионов
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что «Спартаку» по силам выйти в плей-офф предстоящей Лиги чемпионов.
Напомним, соперниками красно-белых по групповому этапу турнира вляются словенский «Марибор», английский «Ливерпуль», испанская «Севилья».
Первый матч российский клуб проведет 13 сентября в Словении.
«Я думаю, что «Спартак» из такой группы должен выходить», - сказал Жуков журналистам.
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