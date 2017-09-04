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Александр Жуков: «Спартак» должен выходить из группы в Лиге чемпионов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что «Спартаку» по силам выйти в плей-офф предстоящей Лиги чемпионов.

Напомним, соперниками красно-белых по групповому этапу турнира вляются словенский «Марибор», английский «Ливерпуль», испанская «Севилья».

Первый матч российский клуб проведет 13 сентября в Словении.

«Я думаю, что «Спартак» из такой группы должен выходить», - сказал Жуков журналистам.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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