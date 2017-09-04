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Роман Дворянкин: Мы пока не получили от Valve информации, сколько очков будет получать команда за майноры и мейджоры

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, в каких турнирах примет участие команда по Dota 2.

«Главная проблема заключается в том, что мы пока не получили от Valve официальной информации, сколько очков будет получать команда за «майноры» и «мейджоры». До получения информации мы делаем упор на «мейджоры». «Майноры» в целом будем играть при двух условиях. Первое — если мы не будем добирать очков ближе к концу сезона, второе — если они будут выполнять роль вспомогательных турниров для подготовки к «мейджорам», как этой осенью.

Из-за того, что мы не получили внятной информации по поводу системы очков, мы не хотим оказаться в ситуации, когда сознательно пропустим «майноры», а потом окажется, что по своей ценности они не слишком отличаются от «мейджоров». Мы решили сыграть в октябре на «майноре» в Бухаресте, потом оттуда напрямую мы летим на «мейджор» в Гамбург, а уже оттуда — на «майнор» в Хорватии, если нормально пройдем квалификации, конечно. Дальше мы будем действовать исходя из информации о системе очков».

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