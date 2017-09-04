Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Англии обыграла команду Словакии (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Матч 8-го тура европейской группы F прошел на лондонском стадионе «Уэмбли».
У хозяев поля отличились Эрик Дайер (37-я минута) и Маркус Рэшфорд (59-я), у гостей - Станислав Лоботка (3-я).
Англичане с 20 очками продолжают лидировать в группе, словаки с 15 баллами идут вторыми.
В следующем туре Англия 5 октября примет Словению, а Словакия в тот же день сыграет на выезде с Шотландией.
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