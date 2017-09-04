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Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Англии обыграла команду Словакии (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Матч 8-го тура европейской группы F прошел на лондонском стадионе «Уэмбли».

У хозяев поля отличились Эрик Дайер (37-я минута) и Маркус Рэшфорд (59-я), у гостей - Станислав Лоботка (3-я).

Англичане с 20 очками продолжают лидировать в группе, словаки с 15 баллами идут вторыми.

В следующем туре Англия 5 октября примет Словению, а Словакия в тот же день сыграет на выезде с Шотландией.

Матч

Англия - Словакия - 2:1 (1:1)

Голы

Лоботка 3 (0:1). Дайер 37 (1:1). Рэшфорд 59 (2:1).

Место и дата

04 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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