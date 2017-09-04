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Германия отправила шесть безответных мячей в ворота Норвегии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Германии дома обыграла команду Норвегии (6:0) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Матч 8-го тура европейской группы С прошел в Штутгарте.

У хозяев поля отличились Месут Озил (10-я минута), Юлиан Дракслер (17-я), Тимо Вернер (21-я и 40-я), Леон Горецка (50-я) и Марио Гомес (79-я).

Команда Йоахима Лева одержала восьмую победу и с 24 очками продолжают лидировать в группе, норвежцы с семью баллами – на пятой строчке.

В следующем туре Германия 5 октября сыграет на выезде с Северной Ирландией, а Норвегия в тот же день встретится в гостях с Сан-Марино.

Матч

Германия - Норвегия - 6:0 (4:0)

Голы

Озил 10 (1:0). Дракслер 17 (2:0). Вернер 21 (3:0). Вернер 40 (4:0). Горецка 50 (5:0). Гомес 79 (6:0).

Место и дата

04 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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