Германия отправила шесть безответных мячей в ворота Норвегии

Сборная Германии дома обыграла команду Норвегии (6:0) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Матч 8-го тура европейской группы С прошел в Штутгарте.

У хозяев поля отличились Месут Озил (10-я минута), Юлиан Дракслер (17-я), Тимо Вернер (21-я и 40-я), Леон Горецка (50-я) и Марио Гомес (79-я).

Команда Йоахима Лева одержала восьмую победу и с 24 очками продолжают лидировать в группе, норвежцы с семью баллами – на пятой строчке.

В следующем туре Германия 5 октября сыграет на выезде с Северной Ирландией, а Норвегия в тот же день встретится в гостях с Сан-Марино.