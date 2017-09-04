Германия отправила шесть безответных мячей в ворота Норвегии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Германии дома обыграла команду Норвегии (6:0) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Матч 8-го тура европейской группы С прошел в Штутгарте.
У хозяев поля отличились Месут Озил (10-я минута), Юлиан Дракслер (17-я), Тимо Вернер (21-я и 40-я), Леон Горецка (50-я) и Марио Гомес (79-я).
Команда Йоахима Лева одержала восьмую победу и с 24 очками продолжают лидировать в группе, норвежцы с семью баллами – на пятой строчке.
В следующем туре Германия 5 октября сыграет на выезде с Северной Ирландией, а Норвегия в тот же день встретится в гостях с Сан-Марино.
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