Скандал в ММА. Бразилец отказался драться с дагестанцем и покинул «клетку»
На турнире в Каспийске по смешанным единоборствам произошел скандал.
Во время поединка между россиянином Ахмедом Алиевым и бразильцем Диего Брандао произошел инцидент.
Во втором раунде Алиев в партере бил Брандао. Произошло что-то непонятное со стороны судьи. Вроде как он остановил бой, а в это время россиянин нанес несколько ударов по голове Диего.
Бразилец психанул, встал, перелез через «клетку» и отказался продолжать схватку.
Через некоторое время Брандао вернулся в «клетку», поднял руку Алиева, но продолжить схватку отказался.
Ввиду того, что Брандао отказался от продолжения боя, победа досталась Алиеву.
«Я не знаю, что сказать. Диего, больше не надо убегать за «клетку», - сказал россиянин после поединка.
Подробнее о двух скандалах на турнире читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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