Скандал в ММА. Бразилец отказался драться с дагестанцем и покинул «клетку»

На турнире в Каспийске по смешанным единоборствам произошел скандал.

Во время поединка между россиянином Ахмедом Алиевым и бразильцем Диего Брандао произошел инцидент.

Во втором раунде Алиев в партере бил Брандао. Произошло что-то непонятное со стороны судьи. Вроде как он остановил бой, а в это время россиянин нанес несколько ударов по голове Диего.

Бразилец психанул, встал, перелез через «клетку» и отказался продолжать схватку.

Через некоторое время Брандао вернулся в «клетку», поднял руку Алиева, но продолжить схватку отказался.

Ввиду того, что Брандао отказался от продолжения боя, победа досталась Алиеву.

«Я не знаю, что сказать. Диего, больше не надо убегать за «клетку», - сказал россиянин после поединка.