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Макаровой и Весниной не удалось выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили словенке Андреэ Клепач и испанке Марии Хосе Мартинес-Санчес в третьем круге Открытого чемпионата США в парном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 20 минут, - 3:6, 4:6.

 Макарова и Веснина одн раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трех.

Соперницами Клепач и Мартинес-Санчес в следующем раунде будут чешки Люция Градецка и Катержина Синякова.

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