Макаровой и Весниной не удалось выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили словенке Андреэ Клепач и испанке Марии Хосе Мартинес-Санчес в третьем круге Открытого чемпионата США в парном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 20 минут, - 3:6, 4:6.
Макарова и Веснина одн раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трех.
Соперницами Клепач и Мартинес-Санчес в следующем раунде будут чешки Люция Градецка и Катержина Синякова.
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