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Андрей Алтыбармакян: Мне уже 19 лет, пора осваиваться в КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок СКА Андрей Алтыбармакян рассказал о том, как обживается в команде после победы над «Спартаком» - 5:0.

- Не бывает легких побед. Просто ребята хорошо сыграли, - комментирует итог матча Андрей Алтыбармакян. – И Коскинен нас выручил. Потому что у «Спартака» тоже были острые контратаки.

- Как вы осваиваетесь в СКА?

- Уже в двух матчах постоянно выхожу на лед в четвертом звене. Надо привыкать к тому, что у меня есть место в основном составе. Все же мне уже 19 лет. Многие ребята свой путь в КХЛ в 17 начинают. Партнеры? Да я самый молодой в команде! С кем поставят, с тем и должен играть.

Матч

Спартак - СКА - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы:

Херсли (Кетов, Тихонов), 7:05 (0:1). Тихонов (Кетов, Плотников), 19:47 (0:2). Ковальчук (Плотников, Гусев), 27:39 (0:3 - бол.). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 38:33 (0:4). Хафизуллин (Гусев, Прохоркин), 59:09 (0:5).

Место и дата

04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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