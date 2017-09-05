Андрей Алтыбармакян: Мне уже 19 лет, пора осваиваться в КХЛ

Новичок СКА Андрей Алтыбармакян рассказал о том, как обживается в команде после победы над «Спартаком» - 5:0.

- Не бывает легких побед. Просто ребята хорошо сыграли, - комментирует итог матча Андрей Алтыбармакян. – И Коскинен нас выручил. Потому что у «Спартака» тоже были острые контратаки.

- Как вы осваиваетесь в СКА?

- Уже в двух матчах постоянно выхожу на лед в четвертом звене. Надо привыкать к тому, что у меня есть место в основном составе. Все же мне уже 19 лет. Многие ребята свой путь в КХЛ в 17 начинают. Партнеры? Да я самый молодой в команде! С кем поставят, с тем и должен играть.