ЧМ-2018. Квалификация. Италия примет Израиль, Исландия - Украину и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018.
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция
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