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ЧМ-2018. Квалификация. Италия примет Израиль, Исландия - Украину и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018.

Матч

Австрия - Грузия

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Ирландия - Сербия

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Молдавия - Уэльс

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Италия - Израиль

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Лихтенштейн - Испания

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Македония - Албания

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Исландия - Украина

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Косово - Финляндия

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Турция - Хорватия

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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