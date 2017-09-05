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Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Дарья Касаткина уступила эстонке Кайе Канепи в четвертом круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 26 минут, - 4:6, 4:6. Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. У ее соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и шесть брейков.

В четвертьфинале Канепи встретится с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Киз (США).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Канепи К. (Эстония) - 4:6, 4:6

Место и дата

04 сентября 21:30, , Онлайн-трансляция

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