Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в августе

Болельщики признали полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша лучшим игроком прошлого месяца.

В опросе на официальном сайте железнодорожников за бразильца проголосовали 6836 человек или 44,3 %. В августе Фернандеш провел пять матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

Второе место занял Алексей Миранчук - 5856 голосов или 37,9 %. Третьим стал Антон Миранчук - 952 голоса или 6,1 %.

Всего в голосовании приняли участие 15414 человек.