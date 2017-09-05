Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в августе
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Болельщики признали полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша лучшим игроком прошлого месяца.
В опросе на официальном сайте железнодорожников за бразильца проголосовали 6836 человек или 44,3 %. В августе Фернандеш провел пять матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.
Второе место занял Алексей Миранчук - 5856 голосов или 37,9 %. Третьим стал Антон Миранчук - 952 голоса или 6,1 %.
Всего в голосовании приняли участие 15414 человек.
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