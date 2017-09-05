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Александр Бородюк: Именно в таких поражениях команда должна закаляться

Источник:  Vesti.kzКомментарии

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал выездное поражение от команды Польши (0:3) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Результат соответствует игре?
- На мой взгляд, нет. Надо посмотреть эпизод с голом в ворота Польши. В этой ситуации игра могла бы сложиться по-другому. В любом случае, нашей команде нужно привыкать к таким высоким скоростям, научиться играть при такой многочисленной публике. И при таком давлении. Как бы странно не звучало от меня, именно в таких поражениях команда должна закаляться. Поражение поражению рознь. Ребята бились на поле. Но индивидуальное мастерство надо повышать и делать ставку на молодых футболистов, которые есть в молодежной сборной.

- Во втором тайме команда играла хорошо. Незасчитанный гол сломал нашу команду психологически?
- Физиологию не обманешь. Надо учитывать уровень нашего чемпионата. Ребята должны привыкать к такой манере игры, которую показывают Черногория и Польша. Их игроки привыкли играть на третий день. Необходимо нам пройти долгий путь, чтобы научиться играть в таком темпе. У нашей команды есть характер. Надо прибавлять психологически.

Матч

Польша - Казахстан - 3:0 (1:0)

Голы

Милик 11 (1:0).

Место и дата

04 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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