Александр Бородюк: Именно в таких поражениях команда должна закаляться

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал выездное поражение от команды Польши (0:3) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Результат соответствует игре?

- На мой взгляд, нет. Надо посмотреть эпизод с голом в ворота Польши. В этой ситуации игра могла бы сложиться по-другому. В любом случае, нашей команде нужно привыкать к таким высоким скоростям, научиться играть при такой многочисленной публике. И при таком давлении. Как бы странно не звучало от меня, именно в таких поражениях команда должна закаляться. Поражение поражению рознь. Ребята бились на поле. Но индивидуальное мастерство надо повышать и делать ставку на молодых футболистов, которые есть в молодежной сборной.

- Во втором тайме команда играла хорошо. Незасчитанный гол сломал нашу команду психологически?

- Физиологию не обманешь. Надо учитывать уровень нашего чемпионата. Ребята должны привыкать к такой манере игры, которую показывают Черногория и Польша. Их игроки привыкли играть на третий день. Необходимо нам пройти долгий путь, чтобы научиться играть в таком темпе. У нашей команды есть характер. Надо прибавлять психологически.