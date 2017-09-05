Букмекеры не видят явного фаворита в матче Россия - Латвия

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа чемпионата Европы по баскетболу между мужскими сборными России и Латвии.

Победа россиян в основное время оцентвается коэффициентом 2,00, тогда как виктория их соперника идет за 1,90.

Игра в Стамбуле начнется сегодня в 14:15 мск.

Напомним, команда Сергея Базаревича, победив во всех трех проведенных матчах, досрочно вышла в плей-офф.