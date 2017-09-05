Букмекеры не видят явного фаворита в матче Россия - Латвия
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа чемпионата Европы по баскетболу между мужскими сборными России и Латвии.
Победа россиян в основное время оцентвается коэффициентом 2,00, тогда как виктория их соперника идет за 1,90.
Игра в Стамбуле начнется сегодня в 14:15 мск.
Напомним, команда Сергея Базаревича, победив во всех трех проведенных матчах, досрочно вышла в плей-офф.
Матч
Место и дата
05 сентября 14:15, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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