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Букмекеры не видят явного фаворита в матче Россия - Латвия

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа чемпионата Европы по баскетболу между мужскими сборными России и Латвии.

Победа россиян в основное время оцентвается коэффициентом 2,00, тогда как виктория их соперника идет за 1,90.

Игра в Стамбуле начнется сегодня в 14:15 мск.

Напомним, команда Сергея Базаревича, победив во всех трех проведенных матчах, досрочно вышла в плей-офф.

Матч

Россия - Латвия

Место и дата

05 сентября 14:15, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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