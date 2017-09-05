Василий Уткин: Если Месси решил уйти из «Барселоны» бесплатно – вот тут Бабаеву бы и поднапрячься
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский комментатор Василий Уткин высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее сообщалось, что аргентинец планирует покинуть каталонский клуб летом 2018 года.
«Кстати, если Месси твердо решил уйти из «Барселоны» бесплатно – вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Согласно СМИ, форвард недоволен нынешний руководством клуба. Если нынешний президент Жозеп Бартомеу сохранит свой пост, игрок покинет команду на правах свободного агента.
Кстати, если Месси твердо решил уйти из Барселоны бесплатно - вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься...— Василий Уткин (@radioutkin) 4 сентября 2017 г.
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