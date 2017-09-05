Василий Уткин: Если Месси решил уйти из «Барселоны» бесплатно – вот тут Бабаеву бы и поднапрячься

Российский комментатор Василий Уткин высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее сообщалось, что аргентинец планирует покинуть каталонский клуб летом 2018 года.

«Кстати, если Месси твердо решил уйти из «Барселоны» бесплатно – вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Согласно СМИ, форвард недоволен нынешний руководством клуба. Если нынешний президент Жозеп Бартомеу сохранит свой пост, игрок покинет команду на правах свободного агента.