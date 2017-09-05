Новая Зеландия вышла в плей-офф отборочного цикла ЧМ-2018 в России

Александр Бородюк: Именно в таких поражениях команда должна закаляться Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал выездное поражение от команды Польши (0:3) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

На стадионе в Петербурге кое-что разберут и соберут заново. За 400 миллионов В Петербурге близки к тому, чтобы снова поменять принятое решение: чтобы выкатное поле выкатывалось, нужно передвинуть временное здание.