Новая Зеландия вышла в плей-офф отборочного цикла ЧМ-2018 в России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты Новой Зеландии разошлись миром с командой Соломоновых Островов в ответном матче финала третьего отборочного раунда чемпионата мира-2018.
Встреча, которая состоялась в городе Хониара, завершилась со счетом 2:2. Первая игра завершилась разгромной победой новозеландцев (6:1).
Таким образом, команда как представители Океании получили право участия в плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2018. Сборной Новой Зеландии предстоят стыковые матчи со командой, ставшей пятой в отборочной группе квалификационного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
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