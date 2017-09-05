Агент: Ярмоленко хочет добиться успеха и покорить своей игрой болельщиков «Боруссии»

Ральф Изенеггер, агент нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко, прокомментировал переезд своего клиента в чемпионат Германии.

«Он всегда хотел играть за «Боруссию». О таком клубе можно только мечтать. Это замечательная команда, прекрасные болельщики и чудесный стадион. Андрей хочет добиться успеха и покорить своей игрой болельщиков», – цитирует агента Sport1.de.

Напомним, форвард стал игроком «шмелей» этим летом. За его переход немецкий клуб выложил киевскому «Динамо» 25 млн евро.