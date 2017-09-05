Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Латвия
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: Ярмоленко хочет добиться успеха и покорить своей игрой болельщиков «Боруссии»

Источник:  SPORT1.deКомментарии

Ральф Изенеггер, агент нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко, прокомментировал переезд своего клиента в чемпионат Германии.

«Он всегда хотел играть за «Боруссию». О таком клубе можно только мечтать. Это замечательная команда, прекрасные болельщики и чудесный стадион. Андрей хочет добиться успеха и покорить своей игрой болельщиков», – цитирует агента Sport1.de.

Напомним, форвард стал игроком «шмелей» этим летом. За его переход немецкий клуб выложил киевскому «Динамо» 25 млн евро. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Усман Дембеле: Знал, что если вернусь в «Боруссию», трансфер в «Барселону» окажется под вопросомНовичок «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии». Напомним, хавбек сборной Франции обошелся каталонскому клубу в 105 млн евро.Юрген Клопп: Не верьте всему, что в прессе пишут о КоутиньоГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» и не стал сравнивать ее с трансфером полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Усмана Дембеле.Андрей Ярмоленко: Сборная Украины еще ничего не решилаПолузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над Турцией (2:0) и поделся ожиданиями от выездной встречи с Исландией в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Дубль Ярмоленко помог Украине обыграть Турцию и выйти в лидеры группыМатч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции завершился победой украинской команды. Итоговый счет матча – 2:0.Евгений Коноплянка: Без партнеров мне с Ярмоленко голов не забитьПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции.
Футбол
Александр Бородюк: Именно в таких поражениях команда должна закаляться
Теннис
Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал US Open
Футбол
ЧМ-2018. Квалификация. Польша разгромила Казахстан, Чехия уступила Северной Ирландии и другие матчи
Футбол
Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в квалификации ЧМ-2018
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленковсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости