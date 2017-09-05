Ромелу Лукаку: Я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку – о конкуренции в «Манчестер Юнайтед», а также отношении к Жозе Моуринью.

«Сказал Златану, что надеялся на его возвращение. Нам нужен такой форвард. Уверен, он сделает команду сильнее и поможет достичь поставленных целей. Нет, я не боюсь конкуренции с ним.

Я провел отличную предсезонную подготовку. Жозе Моуринью помог мне быстро адаптироваться, поэтому все прошло на «ура». С 11 лет я хотел играть именно у этого тренера. Наконец это случилось. Теперь мы хотим сотворить нечто особенное», – цитирует игрока Sky Sports.

Читайте также:

Азар не уверен, что «Челси» стал сильнее. Интервью бельгийца испанским СМИ