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Ромелу Лукаку: Я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку – о конкуренции в «Манчестер Юнайтед», а также отношении к Жозе Моуринью.

«Сказал Златану, что надеялся на его возвращение. Нам нужен такой форвард. Уверен, он сделает команду сильнее и поможет достичь поставленных целей. Нет, я не боюсь конкуренции с ним. 

Я провел отличную предсезонную подготовку. Жозе Моуринью помог мне быстро адаптироваться, поэтому все прошло на «ура». С 11 лет я хотел играть именно у этого тренера. Наконец это случилось. Теперь мы хотим сотворить нечто особенное», – цитирует игрока Sky Sports.

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