Кристиан Парслоу: Лучшие игроки мира отправятся в чемпионат Англии

Бывший исполнительный директор «Ливерпуля» Кристиан Парслоу уверен, что Криштиану Роналду, а также Лионель Месси будут выступать в чемпионате Англии.

«У наших клубов сумасшедшая экономическая мощь. Команды больше не разбрасываются талантами, чтобы заработать денег. В этом просто нет нужды.

Уверен, что лучшие игроки мира через некоторое время отправятся сюда. В Испании им живется непросто, поскольку правительство хорошенько следит за их состоянием. К тому же, они устали от налоговых проблем. В Англии их ждут совсем другие условия», – цитирует специалиста Sky Sports.

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