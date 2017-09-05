Сборная России проиграла команде Бразилии на старте Всемирного кубка чемпионов

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Женская сборная России по волейболу пробилась в финал.

Российские волейболистки вышли в финал Универсиады, обыграв Украину в полуфинале В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Женская сборная России по волейболу пробилась в финал.

Главный тренер сборной России по волейболу Владимир Кузюткин прокомментировал решение не вызывать в команду диагональную Наталью Малых.

Владимир Кузюткин: Малых не играет на уровне сборной России Главный тренер сборной России по волейболу Владимир Кузюткин прокомментировал решение не вызывать в команду диагональную Наталью Малых.