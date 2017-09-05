Сборная России проиграла команде Бразилии на старте Всемирного кубка чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России уступили команде Бразилии в первом матче на Всемирном кубке чемпионов, который проходит в Японии.
Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:12).
Лучшим игроком в составе команды из РФ стала Наталия Гончарова, набравшая 16 очков.
В следующем матче сборная России встретится с представителями Японии. Игра состоится завтра, 6 сентября.
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