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Сборная России проиграла команде Бразилии на старте Всемирного кубка чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России уступили команде Бразилии в первом матче на Всемирном кубке чемпионов, который проходит в Японии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:12).

Лучшим игроком в составе команды из РФ стала Наталия Гончарова, набравшая 16 очков.

В следующем матче сборная России встретится с представителями Японии. Игра состоится завтра, 6 сентября.

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