Гарет Саутгейт: Рэшфорд играет не по годам, этот мальчик ничего не боится
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
«Этот мальчик играет не по годам. Маркус уверен в себе, и очень хорошо адаптировался к нашему стилю игры. Это просто превосходно.
Глядя на него, складывается впечатление, что он ничего не боится. Его влияние сборную Англии отрицать нельзя. Рэшфорд особенно хорош на контратаках», – цитирует специалиста Sky Sports.
Читайте также:
Азар не уверен, что «Челси» стал сильнее. Интервью бельгийца испанским СМИ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически