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Гарет Саутгейт: Рэшфорд играет не по годам, этот мальчик ничего не боится

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Этот мальчик играет не по годам. Маркус уверен в себе, и очень хорошо адаптировался к нашему стилю игры. Это просто превосходно.

Глядя на него, складывается впечатление, что он ничего не боится. Его влияние сборную Англии отрицать нельзя. Рэшфорд особенно хорош на контратаках», – цитирует специалиста Sky Sports.

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