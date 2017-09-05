Гарет Саутгейт: Рэшфорд играет не по годам, этот мальчик ничего не боится

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Этот мальчик играет не по годам. Маркус уверен в себе, и очень хорошо адаптировался к нашему стилю игры. Это просто превосходно.

Глядя на него, складывается впечатление, что он ничего не боится. Его влияние сборную Англии отрицать нельзя. Рэшфорд особенно хорош на контратаках», – цитирует специалиста Sky Sports.

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