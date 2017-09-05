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«Интер» попытается пригласить защитника «Атлетико» в январе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Tuttosport, боссы миланского «Интера» не оставляют попыток заполучить защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса.

Согласно источнику, итальянский клуб пытался приобрести игрока мадридского «Атлетико» этим летом. Отмечается, что испанцы отказались отпускать своего футболиста по причине запрета на трансферы («матрасники» до января не смогут приглашать новичков).

Источник уверяет, что «Интер» намерен вернуться к этому вопросу зимой 2018 года. Также сообщается, что «Рома» и «Ювентус» следят за ситуацией, а заинтересованным клубам придется выложить за Хименеса 65 млн евро.


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