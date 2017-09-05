Сергей Базаревич: Наша задача – «ударить» в слабые места сборной Латвии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич высказался о сборной Латвии, с которой российская команда сыграет в своем четвертом матче на групповом этапе Евробаскета-2017.

«Отличная команда! В Латвии выросло великолепное поколение игроков. Они все техничные, с хорошим броском. Играть против них сложно – в каждой игре латыши набирают под 100 очков.

Наша задача – «ударить» в их слабые места. И постараться не дать сыграть в свойственный им баскетбол. Порзингис? Да, это проблема. Мы думаем, как будем ее решать. Наметки плана уже есть, но обязательно подумаем еще», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Матч Россия – Латвия пройдет 5 сентября в Стамбуле. Начало – 14:15 (мск).

После трех туров Россия занимает первое место в группе D с шестью очками. Латвия идет третьей с пятью очками.