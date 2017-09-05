Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Латвия
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Базаревич: Наша задача – «ударить» в слабые места сборной Латвии

Источник:  РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич высказался о сборной Латвии, с которой российская команда сыграет в своем четвертом матче на групповом этапе Евробаскета-2017.

«Отличная команда! В Латвии выросло великолепное поколение игроков. Они все техничные, с хорошим броском. Играть против них сложно – в каждой игре латыши набирают под 100 очков.

Наша задача – «ударить» в их слабые места. И постараться не дать сыграть в свойственный им баскетбол. Порзингис? Да, это проблема. Мы думаем, как будем ее решать. Наметки плана уже есть, но обязательно подумаем еще», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Матч Россия – Латвия пройдет 5 сентября в Стамбуле. Начало – 14:15 (мск).

После трех туров Россия занимает первое место в группе D с шестью очками. Латвия идет третьей с пятью очками.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как сборной России испортить прическу ПорзингисуКак сборной России испортить прическу ПорзингисуЧетвертый матч на ЧЕ-2017 наши баскетболисты начнут сегодня в 14.15 по московскому времени.Букмекеры не видят явного фаворита в матче Россия – ЛатвияБукмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа чемпионата Европы по баскетболу между мужскими сборными России и Латвии.Владимир Гомельский: Хотели победить на классе и этого класса для победы хватилоКомментатор Владимир Гомельский – о матче Россия – Бельгия на Евробаскете.Андрей Кириленко: Видно, что для наших парней вызов в сборную – не обязаловка, не повинностьПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу российской сборной над командой Бельгии (76:67) на групповом этапе чемпионата Европы.Бельгия – Россия. Говорящие цифры: «+31» в пользу России по количеству… бросковВыделяем самое интересное из статистики матча Бельгия – Россия, победа в котором (76:67) досрочно вывела нашу команду в плей-офф чемпионата Европы.
Футбол
Александр Бородюк: Именно в таких поражениях команда должна закаляться
Теннис
Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал US Open
Футбол
ЧМ-2018. Квалификация. Польша разгромила Казахстан, Чехия уступила Северной Ирландии и другие матчи
Футбол
Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в квалификации ЧМ-2018
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Латвия
Латвиякалендарьстатистика
Сергей Базаревич
Сергей Базаревичвсе новости
Кристапс Порзингис
Кристапс Порзингисвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017