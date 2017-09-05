Сухой рассудит «Динамо» и «Зенит». Арбитры на матчи 9-го тура РФПЛ

Василий Уткин: Если Месси решил уйти из «Барселоны» бесплатно – вот тут Бабаеву бы и поднапрячься

Российский комментатор Василий Уткин высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее сообщалось, что аргентинец планирует покинуть каталонский клуб летом 2018 года.