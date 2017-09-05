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Екатерина Гамова: Надеюсь, что принцип «спорт без политики» работает

Источник:  RT на русскомКомментарии

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова выразила мнение, что политика не играет роли в вопросах допинга в российском спорте.

«Надеюсь, что принцип «спорт без политики» работает. Есть давление на политическом уровне, есть и наша вина в этом вопросе. Нужно прийти к какому-то консенсусу.

Я уверена, что надо давать выступать спортсменам, которые действительно не употребляли запрещенные вещества. Запрещать чистым спортсменам участвовать в соревнованиях – кощунство», – заявила Гамова RT.

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