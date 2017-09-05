«Барселона» дважды отказалась от покупки Дибалы

Руководство «Барселоны» решило не покупать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, хотя чемпионы Италии были готовы расстаться с игроком, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Сначала «Ювентус» предложил каталонцам заплатить за 23-летнего аргентинца 120 миллионов евро, однако в «Барселоне» предпочли сосредоточиться на переговорах с «Ливерпулем» о переходе бразильца Филиппе Коутиньо.

После этого «Ювентус» предложил второй вариант сделки, но из Испании снова последовал отказ.

Напомним, Дибала начал третий сезон в «Ювентусе» и в двух стартовых турах серии A забил четыре гола.

Ранее он провел три сезона за «Палермо» (2012-2015).

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