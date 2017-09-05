Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Латвия
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» дважды отказалась от покупки Дибалы

Источник:  Газета.RuКомментарии

Руководство «Барселоны» решило не покупать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, хотя чемпионы Италии были готовы расстаться с игроком, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Сначала «Ювентус» предложил каталонцам заплатить за 23-летнего аргентинца 120 миллионов евро, однако в «Барселоне» предпочли сосредоточиться на переговорах с «Ливерпулем» о переходе бразильца Филиппе Коутиньо.

После этого «Ювентус» предложил второй вариант сделки, но из Испании снова последовал отказ.

Напомним, Дибала начал третий сезон в «Ювентусе» и в двух стартовых турах серии A забил четыре гола.

Ранее он провел три сезона за «Палермо» (2012-2015).

Читайте также:

Включить дурачка. Президент «Барселоны» продолжает удивлять

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Включить дурачка. Президент «Барселоны» продолжает удивлятьВключить дурачка. Президент «Барселоны» продолжает удивлятьПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в интервью испанским журналистам рассказал об уходе Неймара и отметил нынешний состав.«Интер» попытается пригласить защитника «Атлетико» в январеКак сообщает Tuttosport, боссы миланского «Интера» не оставляют попыток заполучить защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса.Бывший исполнительный директор «Ливерпуля» объяснил, почему Месси и Роналду могут перебраться в АПЛБывший исполнительный директор «Ливерпуля» Кристиан Парслоу уверен, что Криштиану Роналду, а также Лионель Месси будут выступать в чемпионате Англии.Василий Уткин: Если Месси решил уйти из «Барселоны» бесплатно – вот тут Бабаеву бы и поднапрячьсяРоссийский комментатор Василий Уткин высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее сообщалось, что аргентинец планирует покинуть каталонский клуб летом 2018 года.Дзюба уходит в «Фенербахче» – насколько это реально?Дзюба уходит в «Фенербахче» – насколько это реально?Логика для Артема и турецкого клуба есть, для «Зенита» – отсутствует.
Футбол
Сухой рассудит «Динамо» и «Зенит». Арбитры на матчи 9-го тура РФПЛ
Баскетбол
Сергей Базаревич: Наша задача – «ударить» в слабые места сборной Латвии
Волейбол
Сборная России проиграла команде Бразилии на старте Всемирного кубка чемпионов
Футбол
Румменигге покинул пост президента ассоциации европейских клубов
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Пауло Дибала
Пауло Дибалавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы