«Барселона» дважды отказалась от покупки Дибалы
Источник: Газета.RuКомментарии
Руководство «Барселоны»
решило не покупать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, хотя чемпионы Италии были
готовы расстаться с игроком, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой
на AS.
Сначала «Ювентус» предложил каталонцам заплатить за 23-летнего аргентинца 120 миллионов евро, однако в «Барселоне» предпочли сосредоточиться на переговорах с «Ливерпулем» о переходе бразильца Филиппе Коутиньо.
После этого «Ювентус» предложил второй вариант сделки, но из Испании снова последовал отказ.
Напомним, Дибала начал третий сезон в «Ювентусе» и в двух стартовых турах серии A забил четыре гола.
Ранее он провел три сезона за «Палермо» (2012-2015).
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