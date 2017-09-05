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РФПЛ изменила дату и время матчей «Спартака», «Зенита» и «Ахмата»

Источник:  РФПЛКомментарии

Изменены даты и время трех матчей чемпионата России по футболу, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Матч 10-го тура «Тосно» - «Спартак» состоится 17 сентября в 13:00, встреча того же тура между «СКА-Хабаровском» и «Ахматом» пройдет в тот же день в 11:00. Игра 18-го тура «Спартак» - «Зенит» состоится 27 ноября в 19:30. 

Напомним, матчи чемпионата России возобновятся 8 сентября матчем между «Амкаром» и ЦСКА.

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