Хачанов и Рублев сыграют на «Кубке Кремля»

Андрей Рублев: То, что я делал раньше, не работало – пришлось поменять команду 53-я ракетка мира Андрей Рублев после выхода в четвертьфинал US Open рассказал, что изменилось с тех пор, как в прошлом году он вылетел на Открытом чемпионате США в первом круге квалификации.