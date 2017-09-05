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Хачанов и Рублев сыграют на «Кубке Кремля»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 6 сентября, был опубликован список участников «Кубка кремля». В заявку вошли четыре теннисиста из России.

Напомним, турнир состоится в спортивном комплексе «Олимпийский» с 14 по 22 октября. 

Россию в заявочном списке представляют Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Пабло Карреньо-Буста (Испания);
2. Альберт Рамос-Виньолас (Испания);
3. Карен Хачанов (Россия);
4. Адриан Маннарино (Франция);
5. Фелисиано Лопес (Испания);
6. Филипп Кольшрайбер (Германия);
7. Паоло Лоренци (Италия);
8. Андрей Рублев (Россия);
9. Даниил Медведев (Россия);
10. Иржи Веселы (Чехия);
11. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);
12. Борна Чорич (Хорватия);
13. Янко Типсаревич (Сербия);
14. Рожерио Дутра Силва (Бразилия);
15. Дуди Села (Израиль);
16. Андрей Кузнецов (Россия);
17. Томас Беллуччи (Бразилия);
18. Андреас Сеппи (Италия);
19. Томас Фаббиано (Италия).

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