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Резиуан Мирзов: Попросил «Ахмат» отпустить меня – на носу чемпионат мира

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов объяснил, почему перешел в клуб из Ленинградской области, и рассказал об интересе «Локомотива».

– Именно из-за чемпионата мира я и попросил руководство «Терека», теперь уже «Ахмата», отпустить меня, потому что игровой практики было недостаточно, – приводит «Спорт день за днем» слова Мирзова. – Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову, вошедшему в мое положение. Попросил отпустить меня, ведь на носу чемпионат мира. Это моя мечта. Буду работать, а там – какой будет воля Всевышнего.

– В околофутбольных кругах ходили разговоры, что вы можете оказаться в «Локомотиве». Юрий Семин был заинтересован в вас, еще будучи главным тренером «Анжи», хотел перевезти в Москву и сейчас. Почему не получилось?
– Да, интерес был. В минувшем сезоне я выходил в стартовом составе «Ахмата», получалось неплохо. В последнем туре перед перерывом в чемпионате мы играли с «Локомотивом», наверное, после этого Юрий Павлович и проявил заинтересованность во мне. В конце сезона я играл мало, поэтому сейчас все осталось на уровне разговоров. Мне хотелось конкретики, поэтому я переехал сюда.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник выходил на поле в четырех матчах премьер-лиги. 

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