Борис Бурзиев: В ММА молодежь активно наступает на пятки фаворитам

В Колпино завершился Всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Гран-при городов Воинской Славы». Соревнования, ставшие ежегодными, прошли в четвертый раз и были приурочены к Дню города Колпино.

«С прошлого года Гран-при получил статус мастерского состязания, соответственно, победителям во всех весовых категориях будет присвоено звание мастера спорта по ММА. Причем, это мастерский турнир такого уровня, что является ключевым и встроен в систему отбора Союза ММА России, - победители получают возможность выступить в Кубке и Суперкубке России этого года. Для молодежи - это хорошая возможность ворваться в «топ», а опытные ребята, которые не смогли показать себя на чемпионате России этого года, получили второй шанс выиграть Кубок и Суперкубок России.

Особенно хочу отметить две важные тенденции, - происходит миграция спортсменов из других видов спорта в ММА, и очень много новых имен среди победителей и призеров, а значит молодежь активно продолжает наступать на пятки фаворитам» - прокоментировал итоги соревнований вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

Победители Гран-при:

до 56,7 кг: Гаджиев Магомедрасул (Мытищи);

до 61,2 кг: Абдулаев Сайгид (Дагестан);

до 65,8 кг: Асадулаев Сурхай (Москва);

до 70,3 кг: Салихов Ислам (Санкт-Петербург);

до 77, 1 кг: Рамазанов Шамиль (Мытищи);

до 84 кг: Бекоев Азамат (Владикавказ);

до 93 кг: Алискеров Икрам (Колпино);

свыше 93 кг: Плиев Иса (Назрань).

