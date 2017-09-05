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Борис Бурзиев: В ММА молодежь активно наступает на пятки фаворитам

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Колпино завершился Всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Гран-при городов Воинской Славы». Соревнования, ставшие ежегодными, прошли в четвертый раз и были приурочены к Дню города Колпино.

«С прошлого года Гран-при получил статус мастерского состязания, соответственно, победителям во всех весовых категориях будет присвоено звание мастера спорта по ММА. Причем, это мастерский турнир такого уровня, что является ключевым и встроен в систему отбора Союза ММА России, - победители получают возможность выступить в Кубке и Суперкубке России этого года. Для молодежи - это хорошая возможность ворваться в «топ», а опытные ребята, которые не смогли показать себя на чемпионате России этого года, получили второй шанс выиграть Кубок и Суперкубок России.

Особенно хочу отметить две важные тенденции, - происходит миграция спортсменов из других видов спорта в ММА, и очень много новых имен среди победителей и призеров, а значит молодежь активно продолжает наступать на пятки фаворитам» - прокоментировал итоги соревнований вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

Победители Гран-при: 
до 56,7 кг: Гаджиев Магомедрасул (Мытищи); 
до 61,2 кг: Абдулаев Сайгид (Дагестан);
до 65,8 кг: Асадулаев Сурхай (Москва);
до 70,3 кг: Салихов Ислам (Санкт-Петербург); 
до 77, 1 кг: Рамазанов Шамиль (Мытищи); 
до 84 кг: Бекоев Азамат (Владикавказ); 
до 93 кг: Алискеров Икрам (Колпино); 
свыше 93 кг: Плиев Иса (Назрань).

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Сергей Ващенко
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