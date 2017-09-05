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Гарет Бэйл: Сборная Молдавии доставит Уэльсу немало хлопот

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл перед игрой отборочного этапа чемпионата мира-2018 ответил на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня валлийцы сыграют на выезде против команды Молдавии. Встреча группы D стартует в 21.45 мск.

«Нам предстоит провести три финала. Если мы выиграем во всех матчах, у нас будет шанс закрепиться на первом месте. В противном случае, мы постараемся квалифицироваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

Не важно, сколько еще нам предстоит сыграть. Главное – готовиться. Конечно, сборная Молдавии доставит нам немало хлопот. Но мы сделаем все, чтобы выиграть три очка и улучшить свою позицию.

Если бы я знал, что мы не в состоянии преодолеть отборочный турнир, меня бы тут не было. Мы сделаем это, я уверен», – цитирует валлийца Sky Sports.

Матч

Молдавия - Уэльс

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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