Гарет Бэйл: Сборная Молдавии доставит Уэльсу немало хлопот

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл перед игрой отборочного этапа чемпионата мира-2018 ответил на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня валлийцы сыграют на выезде против команды Молдавии. Встреча группы D стартует в 21.45 мск.

«Нам предстоит провести три финала. Если мы выиграем во всех матчах, у нас будет шанс закрепиться на первом месте. В противном случае, мы постараемся квалифицироваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

Не важно, сколько еще нам предстоит сыграть. Главное – готовиться. Конечно, сборная Молдавии доставит нам немало хлопот. Но мы сделаем все, чтобы выиграть три очка и улучшить свою позицию.

Если бы я знал, что мы не в состоянии преодолеть отборочный турнир, меня бы тут не было. Мы сделаем это, я уверен», – цитирует валлийца Sky Sports.