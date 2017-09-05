Гарет Бэйл: Сборная Молдавии доставит Уэльсу немало хлопот
Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл перед игрой отборочного этапа чемпионата мира-2018 ответил на вопросы журналистов.
Напомним, сегодня валлийцы сыграют на выезде против команды Молдавии. Встреча группы D стартует в 21.45 мск.
«Нам предстоит провести три финала. Если мы выиграем во всех матчах, у нас будет шанс закрепиться на первом месте. В противном случае, мы постараемся квалифицироваться на чемпионат мира через стыковые матчи.
Не важно, сколько еще нам предстоит сыграть. Главное – готовиться. Конечно, сборная Молдавии доставит нам немало хлопот. Но мы сделаем все, чтобы выиграть три очка и улучшить свою позицию.
Если бы я знал, что мы не в состоянии преодолеть отборочный турнир, меня бы тут не было. Мы сделаем это, я уверен», – цитирует валлийца Sky Sports.
Матч
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция