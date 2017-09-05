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Кузнецова, Остапенко и Цибулкова сыграют на «Кубке Кремля»

Источник:  ТАССКомментарии

Первая ракетка России Светлана Кузнецова выступит в октябре на турнире WTA «Кубок Кремля».

Двукратная победительница турнира сейчас занимает восьмое место в рейтинге и будет посеяна под вторым номером. Первой же ракеткой турнира станет Джоанна Конта из Великобритании.

Также в Россию приедет еще одна представительница топ-10 рейтинга – Доминика Цибулкова из Словакии, которая побеждала в Москве в 2011 году, а предыдущий турнир пропустила из-за того, что была вынуждена поменять свое расписание перед итоговым турниром года.

Кроме того, в предварительном списке участников значится победительница Roland Garros Елена Остапенко из Латвии.

«Во-первых, в заявочном листе оба победителя турнира прошлого года – Кузнецова и Пабло Карреньо Буста, и это важно, что игроки возвращаются из года в год, – приводит ТАСС слова вице-президент Федерации тенниса России Алексея Селиваненко. – Во-вторых, мы имеем теннисистов, которые играют хорошо на протяжении текущего года, как Остапенко или Конта. По совокупности всех факторов, перенасыщенности календаря, травм сразу нескольких ведущих игроков из первой 20-ки рейтинга, появления новых турниров – мы должны быть довольны списком и ожидать интересного турнира».

«Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября в спорткомплексе «Олимпийский».

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