Плечко сразится с Лабараном за звание чемпиона мира по версии WBA Asia
7 сентября в Саратове
состоится поединок за звание чемпиона мира по версии WBA Asia между россиянином Ростиславом
Плечко (11-0) и ганцем Ибрагимом Лабараном (14-4).
Победитель боя, помимо
титула, получит место в топ-15 по версии WBA в
супертяжелом весе. Изначально Плечко должен был сразиться с Лауделину
Баррушей, но Бразильская федерация бокса отказала спортсмен в лицензии на бой
после прохождения медосмотра.
Поединок, который пройдет в ЛДС «Кристалл», в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически