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Плечко сразится с Лабараном за звание чемпиона мира по версии WBA Asia

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

7 сентября в Саратове состоится поединок за звание чемпиона мира по версии WBA Asia между россиянином Ростиславом Плечко (11-0) и ганцем Ибрагимом Лабараном (14-4).

Победитель боя, помимо титула, получит место в топ-15 по версии WBA в супертяжелом весе. Изначально Плечко должен был сразиться с Лауделину Баррушей, но Бразильская федерация бокса отказала спортсмен в лицензии на бой после прохождения медосмотра.

Поединок, который пройдет в ЛДС «Кристалл», в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».  

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