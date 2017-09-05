Марадона заявил, что Икарди получает вызов в сборную Аргентины благодаря жене

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона высказался о работе нового тренерского штаба, а также сообщил, что форвард «Интера» Мауро Икарди получает вызов в национальную команду благодаря клубу и жене, которая является его агентом.

«Глядя на сегодняшнюю сборную Аргентины, я начинаю волноваться. Думаю, у нас есть лучше игроки, чем те, что получают вызов от Хорхе Сампаоли. Не вызвать Игуаина – упустить хорошую возможность выиграть, особенно, если вы на его место приглашаете Икарди. Мауро находится в сборной благодаря Хавьеру Дзанетти (вице-президент «Интера»).

Однажды я разговаривал с Эдгардо Баусой (экс-наставник сборной Аргентины), который поведал мне удивительную историю. Оказывается, жена Икарди Ванда Нара позвонила ему и попросила взять в команду. Бауса был просто в шоке», – приводит слова Марадоны Football Italia.