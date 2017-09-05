Андрей Рублев: То, что я делал раньше, не работало – пришлось поменять команду

53-я ракетка мира Андрей Рублев после выхода в четвертьфинал US Open рассказал, что изменилось с тех пор, как в прошлом году он вылетел на Открытом чемпионате США в первом круге квалификации.

– Я поменял всю свою команду, – приводит слова Рублева официальный сайт US Open. – Я переехал в Барселону для тренировок с новым тренером, новым физиотерапевтом, новым фитнес-тренером – всей новой командой.

– Почему?

– Потому что то, что я делал раньше, не работало. Не знаю, почему так происходило. А когда я туда переехал, началась настоящая работа. До этого же я чувствовал, что не прибавляю, становлюсь только хуже и хуже. Так что мне было нужно что-то поменять.

Напомним, в 1/8 финала Рублев нанес поражение Давиду Гоффену (7:5, 7:6, 6:3) из Бельгии.

В ¼ финала 19-летний российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.