Андрей Рублев: То, что я делал раньше, не работало – пришлось поменять команду
53-я ракетка мира
Андрей Рублев после выхода в четвертьфинал US Open рассказал,
что изменилось с тех пор, как в прошлом году он вылетел на Открытом чемпионате
США в первом круге квалификации.
– Я поменял всю свою команду, – приводит слова Рублева официальный сайт US Open. – Я переехал в Барселону для тренировок с новым тренером, новым физиотерапевтом, новым фитнес-тренером – всей новой командой.
– Почему?
– Потому что то, что я делал раньше, не работало. Не знаю, почему так происходило. А когда я туда переехал, началась настоящая работа. До этого же я чувствовал, что не прибавляю, становлюсь только хуже и хуже. Так что мне было нужно что-то поменять.
Напомним, в 1/8 финала Рублев нанес поражение Давиду Гоффену (7:5, 7:6, 6:3) из Бельгии.
В ¼ финала 19-летний российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
Матч
Гоффен Д. (Бельгия) - Рублев А. (Россия) - 5:7, 6:7, 3:6
Место и дата
04 сентября 19:30, , Онлайн-трансляция