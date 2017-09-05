Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года
Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии
Аргентинский специалист Диего Симеоне продолжит работу с мадридским «Атлетико».
Как сообщает клубная пресс-служба, наставник поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2020 года.
Diego Pablo @Simeone renueva por dos temporadas #OleOleOle https://t.co/zLWIPU7UB4 pic.twitter.com/is0NfupcUZ— Atlético de Madrid (@Atleti) 5 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что Симеоне отработает прежний контракт, рассчитанный до 2018 года, а после возглавит миланский «Интер».
Напомним, специалист руководит испанским клубом с 2011 года.
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