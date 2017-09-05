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Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Аргентинский специалист Диего Симеоне продолжит работу с мадридским «Атлетико».

Как сообщает клубная пресс-служба, наставник поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что Симеоне отработает прежний контракт, рассчитанный до 2018 года, а после возглавит миланский «Интер».

Напомним, специалист руководит испанским клубом с 2011 года.

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