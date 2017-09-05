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«Милан» может пригласить Рейну следующим летом

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна может через год продолжить карьеру в «Милане», сообщает Gazzetta dello Sport.

35-летний испанец рассматривал вариант покинуть клуб в минувшее межсезонье, но в итоге остался в Неаполе. При этом срок его контракта истекает летом 2018 года. Таким образом, следующим летом Рейна может достаться «Милану» бесплатно.

Нынешний первый номер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма имеет в своем контракте опцию о неустойке в размере 70 миллионов евро. 18-летний вратарь пока не планирует уходить из «Милана», но интерес к нему уже проявляет «Пари Сен-Жермен».

В этой связи «Милану» нужен голкипер, который может стать основным в случае ухода Доннаруммы.

Напомним, Рейна выступал в «Наполи» в сезоне 2013/2014, после чего вернулся в команду в 2015 году.

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