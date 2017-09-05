Александр Медведев: Перед СКА не стоит задачи пройти сезон без поражений

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от старта петербургского клуба в КХЛ.

- Отъезд Шипачева и Дадонова не мог не отразиться на игре СКА, потому что эти два блестящих игрока в сочетании с Гусевым делали многое. Но сейчас есть новые интересные сочетания. Пройти чемпионат без поражений? Не знаю, был ли такой рекорд, когда команда проходила чемпионат без поражений. Может, ЦСКА замахивался, но нам проиграл. Нет, такой задачи не стоит, главное, выиграть главный приз сезона - Кубок Гагарина, подойти на пике формы к главным матчам сезона, - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, СКА в первых шести матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал шесть побед. Армейцы оказались сильнее ЦСКА (4:2), «Слован» (7:1), «Йокерит» (2:0), «Витязь» (4:3 Б), «Торпедо» (4:3 Б), «Спартак» (5:0).

Петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 6 сентября против рижского «Динамо».