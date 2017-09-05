Джанлуиджи Буффон: Не понял, почему Касильяс покинул «Реал»
Источник: MarcaКомментарии
Голкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о вратарской позиции в мадридском «Реале».
«Не понял, почему Касильяс покинул команду. Не знаю, что явилось причиной, но мне было грустно смотреть, как он переходит в «Порту».
Что касается Доннаруммы, то он не нужен «сливочным». Кейлор Навас – прекрасный вратарь. Он помог команде дважды выиграть Лигу чемпионов, что говорит о многом», – цитирует итальянца MARCA.
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