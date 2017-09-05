Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия18 : 15Латвия
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джанлуиджи Буффон: Не понял, почему Касильяс покинул «Реал»

Источник:  MarcaКомментарии

Голкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о вратарской позиции в мадридском «Реале».

«Не понял, почему Касильяс покинул команду. Не знаю, что явилось причиной, но мне было грустно смотреть, как он переходит в «Порту».

Что касается Доннаруммы, то он не нужен «сливочным». Кейлор Навас – прекрасный вратарь. Он помог команде дважды выиграть Лигу чемпионов, что говорит о многом», – цитирует итальянца MARCA.

Читайте также:

Включить дурачка. Президент «Барселоны» продолжает удивлять

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джанлуиджи Буффон: За 10 лет сборная Испании не измениласьГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высоко оценил сборную Испании, которая 2 сентября обыграла команду Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России (3:0).«Милан» может пригласить Рейну следующим летомГолкипер «Наполи» Пепе Рейна может через год продолжить карьеру в «Милане», сообщает Gazzetta dello Sport.Гризманн может стать игроком «МЮ» в январе 2018 годаКак сообщает Manchester Evening News, боссы «Манчестер Юнайтед» не собираются откладывать приглашение Антуана Гризманна до следующего лета.Зидан отказался от услуг Алексиса СанчесаКак сообщает Don Balon, форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес мог вернуться в чемпионат Испании.Джанлуиджи Буффон: Испанцы просто показали, что они сильнее насВратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией.
Теннис
Кузнецова, Остапенко и Цибулкова сыграют на «Кубке Кремля»
Теннис
Хачанов и Рублев сыграют на «Кубке Кремля»
Футбол
РФПЛ изменила дату и время матчей «Спартака», «Зенита» и «Ахмата»
Футбол
«Барселона» дважды отказалась от покупки Дибалы
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннаруммавсе новости
Кейлор Навас
Кейлор Навасвсе новости
Икер Касильяс
Икер Касильясвсе новости
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффонвсе новости