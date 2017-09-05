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РФПЛ перенесла матч «Спартак» – «Зенит» на 27 ноября

Источник:  РФПЛКомментарии

РФПЛ объявила о переносе трех матчей чемпионата, в двух из которых сыграет московский «Спартак».

Матч десятого тура «Тосно» – «Спартак» пройдет 17 сентября и начнется в 13:00 (мск). Ранее матч был запланирован на день раньше. Отметим, что «Спартак» 13 сентября стартует в Лиге чемпионов гостевым матчем с «Марибором».

Еще один матч 10-го тура – «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» также пройдет 17 сентября. Время начала – 11:00 (мск).

Наконец, в 18-м туре «Спартак» и «Зенит» сыграют 27 ноября, а не 26 ноября. Начало игры – 19:30 (мск). 21 ноября «Спартак» проведет в Лиге чемпионов домашний матч с «Марибором», а 23 ноября «Зенит» встретится в «Вардаром» в Лиге Европы.

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