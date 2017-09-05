Джанлуиджи Буффон: За 10 лет сборная Испании не изменилась

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высоко оценил сборную Испании, которая 2 сентября обыграла команду Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России (3:0).

«Они уже 10 лет являются отличной командой. Не думаю, что философия сборной Испании как-то изменилась даже если произошли какие-то изменения. Могу сказать вам по собственному опыту: если не уделять им особое внимание, они обязательно вас накажут», – цитирует итальянца MARCA.

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