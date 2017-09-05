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Руслан Нигматуллин: В матче с «Динамо» сборная России выполнила свои задачи

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что национальная команда выполнила задачи, поставленные перед товарищеской встречей с московским «Динамо».

«Напротив матча с «Динамо» можно смело поставить зеленую галочку. Свои задачи эта игра выполнила: тренер просмотрел много футболистов, и есть уверенность, что по итогам встречи будут сделаны правильные выводы. Вообще мне кажется, что около пяти игроков из экспериментального состава, вызванных в расположение сборной впервые, могут рассчитывать на попадание во взрослую национальную команду и в дальнейшем», — цитирует Нигматуллина «Известия».

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