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Айнарс Багатскис: Россия – фаворит Евробаскета наряду с Сербией и Испанией

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер сборной Латвии Айнарс Багатскис перед матчем Евробаскета-2017 со сборной России высказался о сопернике.

«О слабостях команды Сергея Базаревича я пока умолчу, – приводят «Известия» слова Багатскиса. – Я очень хорошо знаю вашу сборную, тренировал четверых игроков этой команды в «Нижнем Новгороде» (Семен Антонов, Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Владимир Ивлев).

На мой взгляд, Россия наряду с Сербией и Испанией является фаворитом Евробаскета. Я говорю об опыте и уровне мастерства игроков. По стилю игры вы должны ставить самые высокие цели на этом турнире. Практически все ваши баскетболисты имеют опыт выступления в Евролиге, Мозгов и Швед успешно выступали в НБА. Чем их можно удивить?».

Матч Россия – Латвия пройдет 5 сентября в Стамбуле. Начало – 14:15 (мск).

После трех туров Россия занимает первое место в группе D с шестью очками. Латвия идет третьей с пятью очками.

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