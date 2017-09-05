Виталий Мутко: Готовность стадиона в Екатеринбурге не вызывает опасений

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о темпах строительства стадиона «Екатеринбург Арена».



«Екатеринбург не вызывает у нас никаких тревог. Практически все, что в программе подготовки, идет в графике и с опережением. Степень готовности стадиона очень высокая, свыше 87%. Идет работа по отделке, монтажу инженерных систем. Будет небольшая корректировка проекта, и можно будет в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию.



Впечатления очень хорошие, огромную работу проделало правительство региона. Вокруг стадиона создается комфортное пространство для того, чтобы было удобно добраться. Этот стадион получается исторически в центре, он будет украшением центра города. Думаю, что все сроки, которые планировали, будут реализованы», - цитирует Мутко «Р-Спорт».