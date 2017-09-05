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«Крылья Советов»: Просим дать правовую оценку сотрудникам МВД на матче в Оренбурге

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Самарские «Крылья Советов» выступили с заявлением, в котором клуб просит дать правовую оценку действиям сотрудников МВД на матче 10-го тура первенства ФНЛ в Оренбурге, где возникли беспорядки на трибуне с болельщиками самарцев.

«На матче 10 тура ФНЛ «Оренбург» – «Крылья Советов», который проходил 2 сентября в Оренбурге, присутствовало 262 самарских болельщика. До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер. После этого инцидента сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС. 

Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения. В настоящее время два человека задержаны. В данный момент, самарский клуб делает запросы в следственные органы и устанавливает все обстоятельства данного инцидента. 

В настоящий момент клуб составляет письма в соответствующие органы с просьбой о вынесении правовой оценки действиям сотрудников МВД и заходу сотрудников ОМОНа на гостевой сектор. Официальное письмо будет направлено в ФНЛ.

Футбольный клуб «Крылья Советов» не поддерживает нарушителей порядка и в то же время надеется на объективную оценку инцидента от компетентных органов», - говорится в заявлении на официальном сайте самарского клуба.

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