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Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли возглавил ассоциацию европейских клубов, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что итальянец был избран на свой пост в ходе голосования, которое состоялось в рамках Генеральной ассамблеи в Женеве.

Напомним, сегодня стало известно об уходе с этой должности председателя правления мюнхенской «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, который работал в организации с 2008 года.

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