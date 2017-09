Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли возглавил ассоциацию европейских клубов, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что итальянец был избран на свой пост в ходе голосования, которое состоялось в рамках Генеральной ассамблеи в Женеве.

Congratulations to Andrea Agnelli, President of @juventusfc, who has been appointed #ECA Chairman by the #ECA Board #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/ZV9Xvuu4ZR