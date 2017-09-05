Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли возглавил ассоциацию европейских клубов, сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что итальянец был избран на свой пост в ходе голосования, которое состоялось в рамках Генеральной ассамблеи в Женеве.
Congratulations to Andrea Agnelli, President of @juventusfc, who has been appointed #ECA Chairman by the #ECA Board #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/ZV9Xvuu4ZR— ECA (@ECAEurope) 5 сентября 2017 г.
Напомним, сегодня стало известно об уходе с этой должности председателя правления мюнхенской «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, который работал в организации с 2008 года.
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