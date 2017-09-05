Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Теннис  Каррено-Буста- : -Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бойков: Окулов скоро заиграет в НХЛ

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Бывший нападающий «Сибири» Александр Бойков поделился мнением о нападающем ЦСКА, воспитанника новосибирского клуба Константина Окулова.

«Понятно расстройство болельщиков, когда ты теряешь Шумакова, Шалунова, Окулова. Особенно Окулова. На мой взгляд, это будущий игрок НХЛ. Его талант несопоставим, на мой взгляд, с талантом Шумакова и Шалунова. Большой игрок. Быть может, рано он уехал в ЦСКА, но…

По-хорошему, это тот хоккеист, вокруг которого «Сибирь» могла строить команду два-три сезона. Разочарование болельщиков понятно, но нужно жить дальше, поддерживать свою команду», — цитирует Бойкова официальный сайт «Сибири».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Каменский: Рядом с Марковым воспитываются молодые игроки— Как вам игра вернувшегося в Россию и уже забившего Андрея Маркова?Валерий Каменский: Уровень КХЛ значительно выросОлимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал старт первенства КХЛ.Григорий Дронов: «Адмирал» будет играть на победу против «Металлурга»Защитник «Металлурга» Григорий Дронов поделился ожиданиями от матча против «Металлурга».«Трактор» обменял Брюле в «Куньлунь» на Гюнге«Трактор» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен, в результате которого канадец Жильбер Брюле перешел в китайский клуб, а в обратном направлении проследовал швед Рихард Гюнге.Александр Медведев: Перед СКА не стоит задачи пройти сезон без пораженийЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от старта петербургского клуба в КХЛ.
Футбол
«Барселона» собирается сохранить Месси за счет подписания Гризманна
Теннис
Евгений Кафельников: У Рублева есть все шансы победить Надаля
Теннис
Александр Медведев: Шарапова есть в планах St.Petersburg Open
Футбол
Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Александр Бойков
Александр Бойковвсе новости
Константин Окулов
Константин Окуловвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости