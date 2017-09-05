Зоран Лукич: Матч против «Анадолу Эфес» поставил «Нижний Новгород» на место 5 сентября 2017, 14:28 БК «Нижний Новгород» Источник:

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение в товарищеском матче от «Анадолу Эфес» со счетом 73:98.



«Матч с «Анадолу Эфес» поставил нас на место и четко показал, в каком направлении нам стоит работать. Сегодня команда думала только о том, как набрать очки, что недопустимо. Единственный, кого хотел бы отметить, — это Илья Попов. За его отношение к делу и честную самоотдачу. Всем остальным стоит поскорее избавиться от старых привычек, которые мешают им показывать нормальную игру», – цитирует Лукича официальный сайт клуба.







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