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Зоран Лукич: Матч против «Анадолу Эфес» поставил «Нижний Новгород» на место

Источник:  БК «Нижний Новгород»Комментарии
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение в товарищеском матче от «Анадолу Эфес» со счетом 73:98.

«Матч с «Анадолу Эфес» поставил нас на место и четко показал, в каком направлении нам стоит работать. Сегодня команда думала только о том, как набрать очки, что недопустимо. Единственный, кого хотел бы отметить, — это Илья Попов. За его отношение к делу и честную самоотдачу. Всем остальным стоит поскорее избавиться от старых привычек, которые мешают им показывать нормальную игру», – цитирует Лукича официальный сайт клуба.


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